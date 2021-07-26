 

На Венецианском кинофестивале покажут фильм «Капитан Волконогов бежал»

26.07.2021, 15:24, Новости дня
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В основную программу Венецианского кинофестиваля вошел фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», сообщил директор фестиваля Альберто Барбера.

«Они хорошо известны Венеции, потому что их дебютный фильм «Человек, который удивил всех» был высоко оценен в 2018 году. Его показали на многих фестивалях, и он получил много наград. Большое удовольствие снова увидеть их в Венеции. Это амбициозный и мощный фильм», – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Барбера, «в основе картины лежит режим Сталина». Главную роль в киноленте сыграл Юрий Борисов.

«Невероятный главный герой. Запомните это имя, мы довольно часто будем видеть его в будущем», – отметил директор кинофестиваля.

Картина «Капитан Волконогов бежал» рассказывает о пути к прощению главного героя, жизнь которого резко меняется после того, как его обвинили в преступлении. Капитан Волконогов скрывается за городом, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но его ждет множество испытаний.

Фильм создан при поддержке Министерства культуры. Съемки проходили в Петербурге, продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов и Александр Плотников.

Ранее стало известно, что в новой программе Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 1 по 11 сентября, представят фильм ученика Александра Сокурова молодого российского режиссера Владимира Битокова «Мама, я дома».



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