Названа сумма ущерба по делу экс-главы управления Минобороны

Общая сумма ущерба от действий экс-главы продовольственного управления Минобороны РФ полковника Александра Бережного и других фигурантов дела превышает 1 млрд рублей, сообщили в прокуратуре.

«Бережной, а также иные фигуранты дела обвиняются по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и по ч. 6. ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»). По одному делу ущерб от их действий составляет более 650 млн руб., в ходе совершения второго преступления был причинен ущерб на сумму 368 млн рублей», – зачитал обвинительное заключение представитель военной прокуратуры, передает ТАСС.

Ранее стали известны подробности по делу о «рекордной взятке» в Минобороны в отношении экс-главы продовольственного управления ведомства Александра Бережного и нескольких других фигурантов.

В 2017 году сообщалось, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин подозревается в получении 368 млн рублей как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам. Тогда же был арестован занимавший пост главы продовольственного управления Минобороны полковник Александр Бережной, непосредственный руководитель полковника Вакулина.