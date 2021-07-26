Мнение: Когда тупые обижаются

Маразм крепчает у нас в стране – что, конечно, неудивительно, но удручает. В Томске вот на прошлой неделе сняли большую афишу с театра, говорят, по приказу губернатора. Дело в том, что спектакль, на который зазывала афиша, назывался «Сережа очень тупой». А губернатора Томской области Жвачкина зовут Сергей – и вот он типа заподозрил, что речь именно о нем. И натурально потребовал снять афишу!!

Но еще круче – события в Москве, тоже связанные с театром: там еще большие идиоты, чем этот самый Сергей Жвачкин, в товарном количестве дружно обиделись… на монолог героини спектакля в исполнении Лии Ахеджаковой! «по сюжету героиня Ахеджаковой в нетрезвом виде оказывается на могиле мужа, погибшего на войне в Афганистане» – ну и, стало быть, высказывается и по поводу войны, и по поводу Афгана, и по поводу «интернационального долга» (сам текст монолога теперь хрен найдешь). В общем, некие «офицеры» (о которых в свое время исчерпывающе высказался – еще в светлый период своего развития – Галковский) натурально «обиделись», в духе «а чё это она нас обзывает?»

И стали устраивать «акции» возле театра, угрожать актрисе чуть ли не смертью – в общем, взыграл патриотизм по самое не балуйся. Мерзейший фарс получился – «офицеры» травят 83-летнюю (!!) актрису за роль в спектакле! То есть это собственно всё, что об этих «офицерах» надо знать – больше ничего не надо. Уверен, что и комментах найдется достаточно скотов, которые всю эту орду «поддержат».

Хотя само истерическая реакция «патриотической общественности» на спектакль полузабытого театра говорит о том, что рыльце-то у «патриотов» определенно в пушку. Все эти «молчать! Не сметь! Не розжигать!! Запорю!!» – всегда сигнал о том, что вопящий более всех остальных уверен в собственной НЕПРАВОТЕ – собственно, он и орет именно поэтому.

Тема Афгана, кстати, так и осталась в глобальном вытеснении – о ней не говорят, не пишут, все делают вид, что «ничего не было». О героизме в проигранной войне говорить как-то глупо, об убийствах мирного населения – стыдно, о том, ДЛЯ КОГО это делалось – стремно. «Современник» осмелился сказать два слова – тут же всю орду дебилов сорвало с резьбы.

Тоска. А ведь как должно было бы быть в нормальной стране (коих, правда, сейчас не найти днем с огнем)? Губера по рукам, а лучше – в отставку; всех так называемых “офицеров” за угрозы жизни и здоровью – на 15 суток для начала. Но куда там…