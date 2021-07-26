COVID-19 у пожилых пациентов, которым нужна госпитализация, часто начинается с атипичных симптомов



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Ученые проанализировали данные о почти пяти тысячах пожилых пациентов больницы Нортуэлл в Нью-Йорке. Они проходили лечение в период с 1 марта по 20 апреля 2020 года, их средний возраст был 77 лет.

Самым распространенным атипичным ранним симптомом у пациентов старше 65 лет были функциональные отклонения – люди начинали хуже справляться с рутинными делами. Изменение психического состояния COVID-19 встречалось в этой группе у 11,3%, желудочно-кишечные проявления – у 9%. У 49% из них болезнь начиналась только с атипичных симптомов.

Ученые описали и симптомы, считающиеся типичными, которые встречались пожилых пациентов. Одышка была выявлена при дебюте инфекции у половины из них, лихорадка – у 38%, кашель – у 27%.

Тяжелым течение COVID-19 стало только у 30% из участников исследования. Риск лечения в палате интенсивной терапии у пациентов, симптомы болезни у которых были типичными, был в 1,39 раз выше, чем у людей с атипичными симптомами. Однако в обеих группах риск смерти и повторной госпитализации был одинаковым.

«Я согласен с тем, что у пожилых и более сложных в медицинском отношении пациентов инфекция часто начинается с атипичных симптомов, например, с изменения психического состояния, падений, ухудшения функционирования, изменений поведения, снижения аппетита», – прокомментировал новое исследование для MedPage Today Сакет Саксена (Saket Saxena) из Кливлендского клинического центра гериатрии.

Саксена добавил эти атипичные симптомы необходимо изучать в качестве прогностических критериев течение COVID-19 у пожилых пациентов. Во время первой волны пандемии многие врачи научились придавать им значение.

Авторы исследования указали, что причиной атипичных и неопределенных первых симптомов COVID-19 у пожилых пациентов могут быть когнитивные и сенсорные нарушения. То есть, не исключено, что некоторые их таких пациентов, могут просто неточно воспринимать симптомы и сообщать о них.

Ученые считают, что в случае пожилых пациентов скрининг на типичные симптомы COVID-19 недостаточен для ранней диагностики.