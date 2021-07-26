“Поплавский Михаил Михайлович, это вы?” Юрия Горбунова перепутали с “поющим ректором”

“Кто будет? Налетай! Любите арбузы?” – спросил своих подписчиков 50-летний ведущий.

Пост Горбунова к этому моменту набрал больше 18 тыс. лайков. В комментариях почти все ответили, что очень любят арбузы, но выразили сомнения, что их стоит есть сейчас, а не в середине августа, когда в арбузах будет “меньше химии”.

Среди комментирующих были и те, кто обратил внимание не столько на размер арбуза, сколько на самого Горбунова.

“Поплавский Михаил Михайлович, это вы?” – поинтересовался пользователь с ником kisil57, увидев на снимке сходство ведущего с ректором Киевского университета культуры и искусств, экс-народным депутатом Михаилом Поплавским, прозванным в народе “поющим ректором”.

“Кстати, очень похож на этом фото”, – подтвердил наблюдения прыдыдущего комментатора dukhovruslan.

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Контекст:

Горбунов с июня 2006 года работает на канале “1+1”. Он вел программу “Сніданок з 1+1”, шоу “Краса по-украински”. “Я люблю Украину”, “Просто Шоу”. С 2006 года является бессменным ведущим проекта “Танцы со звездами”, а с 2015-го – шоу “Голос країни”.

Женат на коллеге Кате Осадчей. Пара оформила отношения незадолго до рождения общего сына Ивана. Сейчас Горбунов и Осадчая ждут второго ребенка.

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