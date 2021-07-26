 

В Запорожье нацгвардеец спас двухлетнюю девочку, которая чуть не выпала из окна

26.07.2021, 14:46, Новости дня
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Инцидент случился 24 июля. Случайный прохожий увидел девочку, стоящую у открытого окна, и сообщил нацгвардейцам. Правоохранители отправились по указанному адресу и действительно увидели на подоконнике ребенка. Нацгвареец Николай Сытый решил подняться к девочке, чтоб успокоить ее. Он схватился за кондиционер, добрался до открытого окна и удержал девочку от падения.

Оказавшись в квартире, нацгвардеец заметил там еще одного ребенка. Ювенальные полицейские установили, что девочки – сестры в возрасте год и семь месяцев и два года десять месяце

Родителей дома не оказалось. Отец был на работе, а за детьми должна была смотреть 26-летняя мать. Однако женщина оставила детей одних и ушла гулять, полицейские нашли ее следующим утром. Женщина объяснила, что после ссоры с мужем выпила пару бокалов шампанского и забыла о детях.

В отношении родителей составлены административные протоколы по ст. 184 Кодекса об административных правонарушениях (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Девочек доставили в медицинское учреждение для проведения полного обследования. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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