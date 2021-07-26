 

СБУ разоблачила в Днепропетровской области чиновников, которые “продавали” документы со статусом участника боевых действий

26.07.2021, 14:46, Новости дня
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По предварительной информации, противоправный механизм действовал с октября 2020 года. За это время “услугами” злоумышленников воспользовались несколько десятков человек.

По данным спецслужбы, схему организовали должностные лица одного из военных гарнизонов Днепропетровской области. По документам они отправляли военнослужащих в зону проведения операции Объединенных сил, но фактически последние оставались на местах постоянной дислокации.

По истечении сроков командировки в ООС военнослужащие, ни дня не находившиеся на передовой, оформляли себе статус участников боевых действий с соответствующими льготами и государственными выплатами.

“Стоила такая “услуга” 50% от ежемесячной премии в 20 тыс. грн, которая устанавливалась им на время пребывания в зоне проведения ООС”, – отметили в СБУ.

Чиновнику – организатору схемы правоохранители сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностном лицом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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