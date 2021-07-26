 

Стало известно, как одна компания обрушила половину мирового Интернета

26.07.2021, 14:44, Новости дня
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Недавно в глобальной сети произошел масштабный сбой. Как пояснили эксперты, причиной тому стали проблемы, возникшие при обновлении программного обеспечения в компании Akamai.

Результаты сбоя почувствовали чуть ли не половина интернет-пользователей по всему миру, говорят специалисты. Среди пострадавших оказались такие крупные участники рынка, как Amazon, Google и Apple. Поначалу думали, что это хакерская атака. Но позже выяснилось, что все намного проще.

ИТ-специалисты компании Akamai проводили обновление своей системы и допустили ошибку, которая затронула всех вокруг. По крайней мере, на какое-то время стали недоступными десятки популярных сервисов. Позже проблему удалось решить.



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