Стало известно, как одна компания обрушила половину мирового Интернета

Недавно в глобальной сети произошел масштабный сбой. Как пояснили эксперты, причиной тому стали проблемы, возникшие при обновлении программного обеспечения в компании Akamai.

Результаты сбоя почувствовали чуть ли не половина интернет-пользователей по всему миру, говорят специалисты. Среди пострадавших оказались такие крупные участники рынка, как Amazon, Google и Apple. Поначалу думали, что это хакерская атака. Но позже выяснилось, что все намного проще.

ИТ-специалисты компании Akamai проводили обновление своей системы и допустили ошибку, которая затронула всех вокруг. По крайней мере, на какое-то время стали недоступными десятки популярных сервисов. Позже проблему удалось решить.