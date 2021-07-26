В сети появились новые данные о смартфонах iPhone 13

Новую информацию о смартфонах из линейки iPhone 13 опубликовали эксперты Wedbush. По их словам, эти гаджеты начнут поступать в продажу уже во второй половине сентября текущего года.

Также стало известно, что во всех версиях iPhone тринадцатого поколения будут установлены лазерные дальномеры. Объем основного накопителя во флагманских моделях достигнет 1 Тб, более дешевые аппараты выйдут с жестким диском не более, чем на 512 Гб.

Кстати, Apple рассчитывает на коммерческий успех данной линейки мобильных гаджетов. По плану, до конца 2021 года должно быть продано от 90 до 100 млн штук новых смартфонов. Напомним, что год назад, после выхода iPhone 12, удалось продать только 80 млн единиц. Впрочем, это также немало, говорят аналитики рынка.