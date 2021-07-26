При покупке земли у Москвы дачники сэкономили почти 105 миллионов рублей

С начала 2021 года физические лица выкупили у города 45 земельных участков, на которых находятся их индивидуальные жилые дома, дачи и личные подсобные хозяйства. При этом они заплатили суммы, составляющие всего 40% от кадастровой стоимости. В итоге за полгода дачники смогли сэкономить почти 105 миллионов рублей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

“С апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города землю под собственными индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40 процентов от кадастровой стоимости. Этим правом могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешением на использование для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства. За первое полугодие 2021 года граждане выкупили у города 45 таких участков общей площадью 5,7 гектара почти за 70 миллионов рублей. При этом они сэкономили 104,8 миллиона рублей”, — уточнил чиновник.

Всего же с момента принятия НПА граждане смогли выкупили у города Москвы 83 земельных участка общей площадью девять гектаров на сумму 125,6 миллиона рублей. Экономия при этом составила 188,4 миллиона рублей.

Отметим, что приватизированные в 2021 году территории находятся в восьми округах российской столицы. 30 участков москвичи выкупили в Троицком и Новомосковском округах — 20 единиц на общую площадь 2,6 гектара и 10 единиц с площадью 1,4 гектара соответственно. На третьем месте – восток Москвы, здесь граждане приобрели шесть земельных участков площадью 0,96 гектара.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что земля под частными строениями реализовывалась во всех округах столицы, кроме Центрального, Юго-Западного, Южного и Зеленоградского.