 

Боррель: Мир после пандемии станет более опасным

26.07.2021, 14:30, Новости дня
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После пандемии коронавируса мир станет более опасным, сообщил на пресс-конференции в испанском Сантандере верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он считает, что коронавирус «изменил все параметры на международной арене». По словам главы дипломатии ЕС, после пандемии мир станет «более неравным, более азиатским и более цифровым». Боррель отметил, что это также «будет более опасный мир» из-за «обострения напряженностей и конфликтов». Также, по его мнению, после пандемии в мире будет «преобладать соперничество между Китаем и США», передает ТАСС.

«У нас одна (пандемия), но могут быть еще», – сказал глава дипломатии Евросоюза. Он добавил, что уже ведутся обсуждения по вопросу наделения ЕС «большими полномочиями, чтобы противостоять пандемиям».

Ранее сообщалось, что полтора года пандемии коронавируса привели к снижению рейтингов политиков в большинстве стран мира. При этом значительный удар был нанесен по популярности как власти, так и оппозиции.



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