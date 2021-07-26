Аварии с устроившей танцы на месте ДТП жительницей Липецка попросили проверить

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить обстоятельства всех аварий с участием женщины, которая устроила ДТП с пострадавшими в Липецке, станцевала перед камерой и отказалась от медобследования.

Парламентарий в письме попросил генпрокурора проверить обстоятельства «не только произошедшего ДТП, но и всех возможных предыдущих ДТП» с участием женщины, дать правовую оценку процессуальным и судебным решениям, и в случае нарушения применить меры прокурорского реагирования, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение депутата.

«Огромный общественный резонанс, вызванный циничным поведением этой женщины, севшей за руль, совершившей ДТП и развязно и мерзко ведущей себя сразу после трагедии, заставляет меня, в том числе по многочисленным просьбам моих избирателей… просить вас, уважаемый Игорь Викторович, поставить под личный контроль это дело», – отметил Лысков.

Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись аварии на Краснозаводской улице в Липецке. На нем запечатлено, как нетрезвая женщина-водитель танцует и объясняет, что не сидела за рулем.

По данным полиции, 31-летняя водитель BMW выехала на «встречку» и столкнулась с Suzuki. В аварии пострадали оба водителя и два пассажира Suzuki, включая ребенка 2012 года рождения. Предполагаемая виновница отказалась от медосвидетельствования.