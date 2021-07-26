Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Навального

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту Алексея Навального, следует из информации на сервисе проверки ограничения доступа к сайтам.

Основанием для внесения в реестр сайта navalny.com стала статья 15.3 закона об информации, информационных технологиях и о защите информации, передает РИА «Новости».

Согласно данной статье, доступ к интернет-странице может быть ограничен, если она содержит, в частности, призывы к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.