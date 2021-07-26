 

Ингрид Олеринская, Надежда Сысоева, Самира Мустафаева и другие гости просмотра открытия Олимпиады в Токио

26.07.2021, 14:02, Разное
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23 июля состоялось открытие XXXII Олимпийских Игр в Токио. Церемония прошла на Японском национальном стадионе, на ней присутствовали лишь некоторые первые лица нескольих государств: первая леди США Джилл Байден и президент США Эммануэль Макрон – и то только потому, что Франция примет Олимпиаду в 2024 году, а Олимпиада-2028 пройдет в Лос-Анджелесе, – а также князь Монако Альбер II. Однако трансляцию смотрели миллионы человек по всему миру, в том числе и в Москве. Бренд ZASPORT, официальный экипировщик олимпийской команды России, собрал звездных друзей и отечественных спортсменов на летней веранде ресторана “Пифагор”, чтобы посмотреть церемонию открытия и продегустировать хиты греческого меню.

Мероприятие посетили олимпийские чемпионы и призеры Игр разных лет: гимнастка Ульяна Донскова, лыжник Александр Легков, пловец Евгений Коротышкин, гребец Юрий Постригай, фигуристка Екатерина Боброва, гимнастка Дарья Спиридонова. Также трансляцию смотрели Самира Мустафаева, Надежда Сысоева, Ингрид Олеринская и другие 

Олимпийские игры продлятся до 8 августа.

Надежда СысоеваИнгрид ОлеринскаяЕлена КрыгинаАлександр ЛегковЛина ДембиковаСамира МустафаеваАнна ШатиловаЕвгений КоротышкинДарья СпиридоноваАлена ЛитковецЕкатерина Боброва



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