Ученые проверили эффективность «Спутника V» против вариантов коронавируса



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Появление новых вариантов коронавируса SARS-CoV-2 вызывает беспокойство в отношении эффективности существующих вакцин. Так, его варианты альфа (британский, B.1.1.7) и бета (южноафриканский, B.1.351) еще не были распространены в России, когда проходила третья фаза испытания вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

Сегодня «Гам-КОВИД-Вак» используют в РФ и еще нескольких странах (Аргентине, Мексике, Венгрии и других). В клинических испытаниях она продемонстрировала эффективность 91,6%. Однако как хорошо она работает против вариантов, было неизвестно.

Чтобы изучить эффективность «Спутника V» против вариантов коронавируса, ученые из США и Аргентины использовали сыворотку крови 12 пациентов, которые за месяц до этого получили вторую дозу вакцины. Они проверили, как антитела, выработанные в ответ на введение вакцины, нейтрализуют эти варианты вируса, а также вирус с мутацией шиповидного белка E484K, которая имеется у различных вариантов, вызывающих опасения. Она есть, например, у вариантов гамма, зета и эта.

Исследование показало, что антитела успешно нейтрализуют вариант альфа. Против вирусов с мутацией E484K их активность была «умеренно сниженной», а против варианта бета – существенно сниженной. Из всех образцов сыворотки только один эффективно нейтрализовал вариант бета SARS-CoV-2.

Авторы научной работу отметили, что чтобы в полной мере оценить способность бета-варианта и коронавирусов с мутацией E484K уходить от иммунного ответа, нужно провести более крупные исследования. Однако они считают, что данное исследование показало, что для контроля многих новых вариантов может потребоваться обновленная версия вакцины.