 

Из Украины пытались незаконно вывести комплектующие к зенитно-ракетным комплексам – СБУ

26.07.2021, 13:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным спецслужбы, противоправную деятельность организовал бывший сотрудник одного из украинских оборонных заводов. К участию в схеме он привлек нескольких знакомых из Киевской и Житомирской областей.

“Сообщники наладили механизм незаконного присвоения военного имущества, в том числе комплектующих к зенитно-ракетным комплексам малого и дальнего радиуса действия, а также конструкторской документации к этим видам вооружения”, – говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили одного из участников группы при перевозке в столицу шести военных приборов.

В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания злоумышленников правоохранители обнаружили документы, подтверждающие незаконную деятельность, и комплектующие части к зенитно-ракетному вооружению. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых и других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.02 / Ученые раскрыли причины превращения Сахары в самую крупную пустыню

20.08 / Меркель и Макрон проведут саммит во Франции

31.08 / Россия и Турция провели в Сирии тренировку по ликвидации боевиков

23.03 / В коалиции США подтвердили ракетный обстрел базы в Сирии

05.10 / Холода вызывают рост заболеваемости COVID-19 в США

06.05 / Жена ведущего СТБ стала участницей нового сезона “МастерШеф” на этом канале

09.08 / Глава ЦИК Белоруссии оценила кандидатов в президенты

07.07 / Россия назвала условие возвращения США в ДОН

14.06 / Эксперты компании Xiaomi прогнозируют появление смартфонов без разъемов уже в 2022 году

11.02 / “Стрижка в лесу – абсолютно окей”. Глава минздрава Латвии прокомментировал ограничения из-за COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика