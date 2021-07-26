 

В Черногории усилили карантин, закрыли бары и клубы

26.07.2021, 13:52, Новости дня
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Согласно решению, с 23 июля в стране запрещена работа дискотек, баров и ночных клубов как на открытом воздухе, так и в помещении.

Со 2 августа развлекательные заведения возобновят работу, но их смогут посещать только те, кто привился хотя бы одной дозой вакцины, получил негативный ПЦР-тест или справку о том, что переболел COVID-19 в течение последних полугода.

Ранее в заведениях страны запретили живую музыку. Ее можно исполнять только на террасах ресторанов, кафе и баров под открытым небом до полуночи с соблюдением эпидемиологических мер.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Черногории с начала эпидемии подтвердили 101 тыс. случаев COVID-19, 1624 человека умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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