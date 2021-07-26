 

“Какая малышка, огонь”. 55-летняя Синди Кроуфорд показала свое лицо без макияжа. Фото

26.07.2021, 13:52, Новости дня
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“Воскресное селфи”, – подписала снимок Кроуфорд.

За несколько часов пост набрал больше 65 тыс. лайков и свыше тысячи комментариев.

“Выглядишь счастливой и красивой”, – оставила комментарий американская певица и автор песен Пэтти Смит.

“Какая малышка, огонь”, – написала sallylyndley.

“Всегда потрясающа!” – восхитилась kellysuebelindamay.

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A post shared by Cindy Crawford (@cindycrawford)

Контекст:

Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.

С конца 1980-х по 1990 годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных компаний.

Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 2000 году она ушла из модельного бизнеса.

Первым мужем Кроуфорд был актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за бизнесмена Рэнди Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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