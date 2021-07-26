Facebook запускает облачный игровой сервис для устройств на iOS

Владельцы iPhone и iPad могут теперь пользоваться новым облачным игровым сервисом, запущенным в соцсети Facebook специально для устройств, работающих на операционной системе iOS.

Как пояснили разработчики продукта, доступ к нему можно получить, используя специальное приложение. При этом расчеты можно проводить в платежной системе Facebook Pay.

Гаджеты Apple до сих пор не могли получить доступа к такому облачному сервису из-за жестких правил компании Apple. Сторонним разработчикам просто запрещено направлять устройства без разрешения производителя. Однако теперь, как видим, проблема решена. В библиотеке Facebook можно найти различные продукты, в том числе игры, напоминают эксперты.