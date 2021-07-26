 

Facebook запускает облачный игровой сервис для устройств на iOS

26.07.2021, 13:50, Новости дня
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Владельцы iPhone и iPad могут теперь пользоваться новым облачным игровым сервисом, запущенным в соцсети Facebook специально для устройств, работающих на операционной системе iOS.

Как пояснили разработчики продукта, доступ к нему можно получить, используя специальное приложение. При этом расчеты можно проводить в платежной системе Facebook Pay.

Гаджеты Apple до сих пор не могли получить доступа к такому облачному сервису из-за жестких правил компании Apple. Сторонним разработчикам просто запрещено направлять устройства без разрешения производителя. Однако теперь, как видим, проблема решена. В библиотеке Facebook можно найти различные продукты, в том числе игры, напоминают эксперты.



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