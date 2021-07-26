 

Ученые смогут определить тяжесть поражения COVID-19 по первому мазку из носа

26.07.2021, 13:48, Разное
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Американские исследователи задались целью выяснить, можно ли на начальном этапе спрогнозировать тяжесть поражения COVID-19. Оказалось, это реально с помощью первого мазка из носа пациента.
По словам специалистов, биомаркеры, находящиеся в верхних дыхательных путях, уже в начале болезни могут свидетельствовать о возможных тяжелых осложнениях. Ученые изучили «входные ворота» SARS-CoV-2, то есть, иммунную реакцию на вирус в верхних дыхательных путях. Свои выводы эксперты опубликовали на официальном портале Института Броуд.

Команда ученых изучила образцы мазков, взятые из носа пациентов с бессимптомной, легкой и тяжелой формой болезни. SARS-CoV-2 при проникновении в организм размножается в дыхательных путях. В случае, если вирус концентрируется там, то большая вероятность его протекания в легкой форме. Когда он начинает распространяться дальше в легкие, то следует ожидать тяжелых последствий. В последнем случае – изначальный противовирусный ответ в верхних дыхательных путях был более слабым.

Образцы, полученные на ранней стадии заболевания, говорят о том, что возможно раннее прогнозирование течения COVID-19. Кроме этого, исследователи уже определили биомаркеры и тяжелой формы SARS-CoV-2, которые можно использовать для определения методики лечения.

Источник: hightech.plus



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