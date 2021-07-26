 

Дочь Курбана Омарова спросила его о готовности «бросить свою вторую половинку»

26.07.2021, 13:48, Разное
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В своем микроблоге Instagram Курбан Омаров опубликовал достаточно необычное видео, на котором запечатлено, как его дочь задает ему провокационные вопросы. Больше всего бизнесмена удивило то, что Теона спросила его о готовности «бросить вторую половинку».
В начале лета стало известно о том, что Ксения Бородина разводится с Курбаном Омаровым. Известно, что проблемы в звездной семье начались задолго до объявления о разрыве. Супруги отказываются официально комментировать сложившуюся ситуацию. С детьми оба продолжают регулярно встречаться и общаться.

Недавно Курбан Омаров показал, как он проводит время со своим старшим сыном, дочерью Ксении Бородиной от первого брака и их совместной наследницей. 5-летняя Теона начала снимать, как семья обедает на яхте и задавать провокационные вопросы. Она поинтересовалась, кто из присутствующих готов на протяжении двух недель не мыть голову. После этого Теона поинтересовалась: «Кто сможет бросить свою вторую половинку?». Этот вопрос поставил Омара Курбанова в тупик и он попытался отшутиться. Он отметил, что младшая дочь – «самое хитрое существо на свете». При этом, Теона так и не дождалась от отца ответа, поэтому прекратила снимать видео.



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