 

Многострадальное расследование Грозева о “ЧВК Вагнера” может выйти на этой неделе

26.07.2021, 13:42, Разное
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Об этом также сообщил скандальный украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее неоднократно анонсировал так и не вышедшее расследование. По словам телеведущего, причина постоянных переносов материала — коронавирус у сотрудников Bellingcat.

“Там есть объективные причины: во-первых, Грозев несколько раз приезжал сюда и доснимал еще героев фильма. Во-вторых, у него поболели сотрудники ковидом”, — заявил Гордон в эфире одной из радиостанций.

Первоначально релиз фильма-расследования должен был состояться в начале марта текущего года, однако после этого переносился сначала на апрель, потом на май. Теперь же материал должен выйти 29 июля. Существует информация, по которой группа «расследователей» получила внушительную сумму денег за отказ от публикации своего фильма.

Речь идет о расследовании срыва спецоперации украинских спецслужб по задержанию 33 россиян, якобы участвовавших в гражданской войне в Донбассе в рядах “ЧВК Вагнера”. Они должны были сесть в Минске на самолет, который бы совершил экстренную посадку в Киеве, после чего граждане РФ были бы задержаны украинскими властями.

Однако россияне были задержаны в Белоруссии и в скором времени возвращены на Родину. По некоторой информации, спецоперация была сорвана президентом Украины Владимиром Зеленским, за что он сейчас подозревается в госизмене.



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