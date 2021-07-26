Самолет с отказавшим автопилотом приземлился в Екатеринбурге

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26.07.2021, 13:36, Новости дня
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Рейс Минеральные Воды – Екатеринбург приземлился в точке назначения с отказавшим автопилотом, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«26 июля при выполнении рейса U6-206 авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту «Минеральные воды – Екатеринбург» от командира воздушного судна А-320 поступила информация об отказе автопилота. Время посадки в Екатеринбурге в соответствии с расписанием – в 13.41 (11.41 мск). Посадка самолета произведена в ручном режиме в 14.05 (12.05 мск)», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

На борту находились 130 пассажиров, из них 21 ребенок и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Свердловская транспортная проверка начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее в понедельник рейс Минск – Анталья штатно сел в подмосковном аэропорту Домодедово с одним выключенным двигателем



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