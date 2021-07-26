 

Путин предложил построить вокруг Петербурга новую кольцевую дорогу

26.07.2021, 13:36, Новости дня
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Вокруг Санкт-Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу, сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

«Мы сейчас привлекаем средства ФНБ для того, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала. В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Также, говоря о развитии транспорта в Петербурге и Ленинградской области, Путин, заявил, что приоритет должен и дальше отдаваться экологически чистому транспорту, так как экологическая ситуация в регионе непростая.

«Обновляется и парк общественного транспорта Петербурга, причем приоритет отдается экологически чистому транспорту, использованию электротранспорта, газомоторного топлива и так далее. Здесь, конечно, нужно подумать о реализации таких проектов, которые улучшали бы и дальше экологическую ситуацию в регионе, она здесь непростая», – сказал президент, передает РИА «Новости».

Также Путин отметил планы переноса порта из Петербурга для городского строительства на его месте. «Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства», – сказал президент.

Он попросил доложить на совещании также о развитии авиационной составляющей и о других транспортных темах, предложив выступить руководителям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а затем – представителям РЖД, ВТБ и других крупных структур.



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