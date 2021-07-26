Басманный суд Москвы отклонил требование калининградцев повысить МРОТ до 9,6 евро в час

Ряд общественных и политических организаций Калининграда обратились в суд с жалобой на несоответствие минимальной зарплаты (МРОТ) в регионе законодательству ФРГ. По мнению истцов, руководство области также обязано отменить плату за учебу в вузах и гарантировать социальное пособие размером не менее 500 евро в месяц.

«Кенигсберг был передан под юрисдикцию Советского Союза в результате Потсдамского соглашения. При этом не был проведен референдум с участием местного населения, что является грубым нарушением международного права народа на самоопределение», — обосновывают свою позицию калининградцы.

«Следовательно, хоть Калининградская область сейчас и является субъектом РФ, местные власти также обязаны соблюдать действующие немецкие законы. Это означает, что и социальные стандарты жизни в регионе должны быть доведены уровня современной ФРГ», — говорится в жалобе.

Минимальная зарплата в Германии составляет 9,6 евро в час.

Басманный суд Москвы отклонил иск калининградцев, т.к. Конституция СССР не требовала проведения референдума для осуществления территориальных изменений. В судебном решении также говорится, что попытки оспорить легитимность Потсдамского соглашения могут попасть под действие закона о борьбе с переписыванием истории.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов положительно отозвался о решении суда: «Сегодня они требуют 10 евро в час и бесплатное образование, завтра захотят пенсию 1000 евро в месяц. Что дальше? Однополые браки? Вы этого хотите? Мы не хотим. И не позволим!»

Региональные власти не видят причин подымать уровень МРОТ в Калининградской области, который сейчас составляет 12 792 рубля в месяц (примерно 80 центов в час).

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