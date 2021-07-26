 

Младший сын Мика Джаггера и Джерри Холл женился

26.07.2021, 13:08, Разное
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Младший сын Мика Джаггера и Джерри Холл распрощался со статусом холостяка. Его избранницей стала давняя возлюбленная Анук Винзенрид. Камерная церемония бракосочетания состоялась в минувшее воскресенье, 25 июля, в Лондоне. Гостей было немного, только самые близкие, в том числе родители жениха и его крестный, медиа-магнат Руперт Мердок.

На единственном официальном фото с торжества молодожены позируют на фоне парка, взявшись за руки. Габриэль Джаггер одет в синий костюм с галстуком и бутоньеркой, а Анук – в молочно-белое платье простого кроя и небольшим шлейфом, а волосы ее аккуратно убраны и ниспадают по спине. Необычным аксессуаром в образе невесты стали серебряные серьги в виде морских коньков.

Габриэль Джаггер и Анук ВинзенридГабриэль Джаггер и Анук Винзенрид познакомились на острове Мюстик (где любят отдыхать британские монархи) и до свадьбы встречались много лет, причем они скрывали свой роман. О помолвке влюбленные объявили в январе 2020 года, однако дважды откладывали свадьбу из-за коронавируса.

Габриэль – четвертый и младший ребенок американской модели и актрисы Джерри Холл и британского певца Мика Джаггера. Он родился 9 декабря 1997, а два года спустя его родители расстались после 22 лет отношений, официально в браке они не были.

Джерри Холл и Мик Джаггер с сыном Габриэлем, 1998 годГабриэль Джаггер, Джеймс Джаггер, Мик Джаггер, Джерри Холл и Джорджиа-Мэй ДжаггерГабриэль Джаггер и Мик Джаггер



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