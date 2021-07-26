 

Минздрав разъяснил порядок вакцинации беременных и онкопациентов от COVID-19

26.07.2021, 13:00, Разное
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Как следует из текста, все отечественные вакцины не представляют опасности для жизни и здоровья беременной женщины и плода. Однако в настоящее время Минздрав рекомендует прививать только будущих матерей из группы риска: с ожирением, болезнями легких, диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими хроническими заболеваниями. Иммунизация беременных проводится препаратом «Спутник V». Для кормящих матерей вакцинация пока не разрешена.

«Применять вакцину Гам-КОВИД-Вак (“Спутник V”) при беременности следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. То есть целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжелого течения COVID-19 с 22 недель беременности», — говорится в рекомендациях.

Минздрав также снял все ограничения на вакцинацию препаратом «Спутник V» пациентов с онкологическими заболеваниями на любой стадии, которые прошли курс противоопухолевого лечения. Людям, которые получают лечение с потенциальной гематологической токсичностью, следует прививаться минимум за две недели до его начала, интервала между курсами, начала или завершения лучевой терапии. 

В документе отмечено, что предпосылок к повышению вероятности осложнений после вакцинации сейчас нет, поскольку ни один из отечественных препаратов не содержит живой вирус. Однако до настоящего момента остается неизученным вопрос об эффективности иммунизации пациентов со скомпрометированной иммунной системой — лимфопенией, лейкопенией, нейтропенией. Кроме того, не исключена возможность снижения эффективность вакцинации у этой группы пациентов — по крайней мере такие данные существуют по иммунизации против гриппа, говорится в документе.

Для пациентов, получающих длительные курсы циклического лечения без признаков гематологической токсичностью и гормональную терапию, вакцинация показана без ограничений. Таким людям следует прививаться либо до начала лечения, либо в процессе при условии достижения стабильного уровня лимфоцитов.

Минздрав также упорядочил процедуру выдачи медотвода — он рекомендован на срок 30 дней до следующей консультации врача. При наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний можно сделать прививку через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При этом решение о выдаче медотвода принимает врачебная комиссия в медорганизации, где наблюдается пациент.

«Несоблюдение противопоказаний, необоснованные медицинские отводы от прививок приводят к тому, что пациенты с соматической патологией, аллергическими заболеваниями, эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями оказываются беззащитными перед новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которая у них протекает особенно тяжело», — говорится в обновленных рекомендациях.



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