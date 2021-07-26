 

Трамп вспомнил, как предупреждал Меркель об угрозе “Северного потока – 2”

26.07.2021, 12:58, Новости дня
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Трамп отметил, что Меркель, выступая в поддержку строительства газопровода, “делала это для Германии”. По его мнению, этот газопровод – большая ошибка для ФРГ.

Как он считает, Берлин может “поднять белый флаг”, так как они будут получать 60–70% энергоносителей из России.

Республиканец припомнил, что в прошлом предупреждал Меркель насчет “Северного поток – 2” и жаловался ей, что Штаты тратят миллиарды долларов на защиту Германии от России, а ФРГ в то же время “платит миллиарды и миллиарды долларов России за энергоносители”.

Трамп также в очередной раз выступил с утверждением, что путем введения санкций ему удалось серьезно затруднить строительство газопровода, а действующая вашингтонская администрация во главе с демократом Джо Байденом не препятствует реализации проекта.

Контекст:

Газопровод “Северный поток – 2” строят по дну Балтийского моря, он должен связать Россию с Германией. В связи с этим проектом транзит газа через Украину может оказаться под угрозой. В компании – оператора газопровода 11 июля заявляли, что “Северный поток – 2” достроен на 98% и его строительство завершат в августе.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы. Германия настаивает на завершении строительства.

Администрация Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным с точки зрения наших европейских отношений” введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

21 июля Германия и США сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет.

Кроме того, США и Германия будут работать над фондом инвестиций на сумму не менее $1 млрд, который пойдет на развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Германия изначально внесет в этот фонд не менее $175 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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