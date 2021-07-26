 

“Какая хорошенькая”, Анатолий Анатолич после вакцинации показал себя лысым и в женском образе

26.07.2021, 12:58, Новости дня
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“Вакцинировался. Из побочек: стал умнее и красивее. Больше никаких проблем”, – написал он, не уточнив, какой вакциной прививался.

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Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

В следующей публикации ведущий разместил фото, на котором уже запечатлен лысым.

“20 минут после вакцинации. Полет нормальный”, – прокомментировал он шуточное фото.

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Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Спустя время Анатолий Анатолич разместил в микроблоге еще один вариант снимка, сделанного во время вакцинации, на котором он выглядит девушкой с длинными волосами. 

“Час после вакцинации. Все ок. Чувствую себя прекрасно”, – написал он.

“Какая хорошенькая”, – оценили  женский образ ведущего его фолловеры.

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Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich)

Контекст:

В Украине зарегистрированы препараты Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. По состоянию на 26 июля первую дозу вакцины получило 4,8 млн человек, а 1,7 млн получило две дозы и завершило вакцинацию.

По состоянию на конец июня Украина заключила договоры на поставку 37,3 млн доз вакцин за счет средств госбюджета, в частности: 20 млн доз вакцин производства Pfizer; 10 млн доз вакцин производства Novavax; 5,3 млн доз вакцин производства Sinovac Biotech; 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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