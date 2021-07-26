Репейное масло для волос: польза и способы применения

Репейное масло полезно для волос всех типов. Оно способствует нормализации работы сальных желез, питает кожу головы, придает волосам блеск, ускоряет их рост, предотвращает выпадение, стимулирует регенерацию клеток кожи головы.

Регулярное использование репейного масла в составе масок делает волосы блестящими, живыми и более густыми. Для приготовления маски масло предварительно подогревают до комнатной температуры. Наносить его следует массажными движениями, втирая в кожу головы, и распределяя по всей длине волос. Для усиления эффекта на голову можно повязать полотенце. Держать маску на волосах нужно 40 минут. По истечении указанного времени голову помыть шампунем. Такую маску можно делать 1–2 раза в неделю.

Фото: depositphotos.com

Восстановить сильно поврежденные и сухие волосы поможет маска их репейного масла с медом и желтком. 2–3 столовых ложки репейного масла следует подогреть, смешать с яичным желтком, столовой ложкой меда и чайной ложкой лимонного сока. Можно также добавить чайную ложку коньяка. Эту смесь нужно равномерно нанести на волосы и держать 30–40 минут.

Репейное масло применяют и для того, чтобы освежить кончики волос – в них втирают небольшое количество продукта. Если нанести немного масла, можно его не смывать.

С помощью репейного масла можно также избавиться от перхоти. Нужно смешать две столовые ложки гречишного мед, столько же сока алоэ и репейного масла. Втереть эту смесь в кожу головы и оставить на час. По истечении времени тщательно промыть волосы шампунем.

Фото: depositphotos.com

Репейное масло применяют как в чистом виде, так и с другими средствами. Борясь с выпадением волос, на кожу головы наносят смесь репейного масла с красным перцем. Это стимулирует рост волосяных фолликулов. Именно благодаря маслу такая маска при своей интенсивности является щадящей, поскольку вместе с эффектом стимуляции происходит и регенерация кожи головы.

Необходимо помнить, что репейное масло может вызвать аллергию. Поэтому перед его применением следует протестировать продукт на небольшом участке кожи.

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