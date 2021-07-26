В ноутбуках Apple появится система распознавания лиц

В будущем выйдут новые модели компьютером Mac, в которых появится функция Face ID. Об этом сообщают источники, близкие к компании Apple.

В данный момент, напомним, все мобильные устройства «Яблочной» компании, наминая со смартфонов и заканчивая ноутбуками, используют системы Touch ID, то есть сканеры отпечатков пальцев. Но специалисты компании считают, что система распознавания лиц станет более надежной защитой от завладения устройствами третьими лицами.

К сожалению, этот переход нельзя осуществить за несколько месяцев, говорят специалисты. Особенно, если вы хотите, чтобы универсальный Face ID работал сразу на всех гаджетах. Также в компании хотят одновременно с Face ID внедрить технологии дополненной реальности.