Скандалы: Олег Лебедев сменил ориентацию

Тульский коммунист баллотируется от Твери после свидетельств о том, что он заставлял вставать на колени стюардесс и называл Зюганова «училкой»

Региональный партсписок КПРФ №21 по Вологодской, Новгородской, Псковской и Тверской области на думских выборах-2021 возглавил скандально известный в Тульской области «красный» депутат Госдумы и первый секретарь Тульского обкома КПРФ Олег Лебедев. Он также выдвинулся по Тверскому одномандатному округу. Олег Лебедев хорошо знаком тулякам историями с присвоением денег партийных спонсоров и скупкой на них недвижимости для последующей сдачи в аренду. «Красный» законотворец никогда не скрывал, что политика для него лишь источник обогащения и личных привилегий. Депутат явно издевался над простыми людьми и оскорблял руководителей собственной партии, а реальной работе на благо избирателей предпочитал яркие «перфомансы» вроде стриптиз-конкурсов. С таким бэкграундом шансы Лебедева завоевать симпатии и голоса избирателей в родной Туле минимальны, поэтому «зюгановец» сменил родной регион на Тверь, где сейчас назревают экологические протесты в связи с обострившейся борьбой за передел рынка переработки бытовых отходов. А у Лебедева есть опыт обслуживания интересов крупных игроков в экологической сфере.

В конце ноября 2011 года во время антинаркотического рейда по злачным местам Тулы правоохранители изъяли крупную партию марихуаны в кафе «Ника», принадлежавшем отцу депутата Александру Лебедеву. По словам второй бывшей жены Олега Лебедева Златы Пленниковой, до того, как стать депутатом тульской облдумы в октябре 2000 года, тот работал бухгалтером в компании отца. Предполагаемый семейный наркобизнез может многое объяснить в наклонностях депутата Олега Лебедева.

Например, его участие в вечеринках в ноябре того же 2011 года. Судя по видеозаписям, которые были показаны в эфире программы «Момент истины» телеканала «Петербург-5 канал», события развивались так: Олег Лебедев с коллегами весьма необычным образом отпраздновали традиционный коммунистический «первомай». Сначала молодые коммунисты в роли жюри «судят» «конкурс красоты» в одном из пикантных-клубов Тулы. Затем они перемещаются в здание тульского обкома КПРФ, где устраивают форменную вакханалию. Ведущий «Момента истины» Андрей Караулов продемонстрировал кадры, на которых Лебедев и его товарищи кривляясь, пародируют с трибуны коммунистические лозунги и передразнивают вождей компартии. Например, Лебедев глумливо называет Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну «бла-бла-бла», а один из его коллег Юрий Бутузкин произносит примерно следующее: «Все проститутки должны быть нашими, комсомольскими… И чтобы ни одна сволочь демократическая не воспользовалась этими услугами!». Кроме того, во время оргии молодые партийцы грубо хватают женщину.

Несмотря на такие компрометирующие обстоятельства, руководство КПРФ просто закрыло глаза на поведение молодых «зюгановцев». Более того, Зюганов называл Лебедева «перспективным и технологичным кадром», а после смерти депутата Госдумы Василия Стародубцева и вовсе усадил его в освободившееся кресло в Госдуме. Хотя Лебедев не только непочтительно отзывался о самом Зюганове, но и никогда не скрывал своего истинного отношения к зюгановской компартии.

«Он (Лебедев – прим. ред) никогда не считал себя коммунистом. Он мне говорил, что политика – это рафинированный бизнес, где нельзя запачкать рук в прямом смысле этого слова. Он называл экс-губернатора Тульской области и одного из лидеров КПРФ, умершего Василия Стародубцева «старикашкой» и «вором», а (лидера КПРФ Геннадия – прим. ред.) Зюганова считает «училкой». Он никогда никого не уважал», – рассказала Пленникова.

Едва став депутатом Госдумы от КПРФ и членом думского комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, Лебедев, по воспоминаниям второй бывшей жены, «стал себя вести как повелитель», «будто его подменили». Экс-супруга вспоминает, что Лебедеву, после того, как он стал членом федерального парламента, стало доставлять особое удовольствие издеваться над простыми людьми, которых он считал неизмеримо ниже себя и называл «обслугой». Так, например, политик, как рассказала Пленникова, оскорблял и угрожал вытащить из ванной комнаты за шиворот врача, который прибыл к его больному сыну и зашел перед осмотром вымыть руки, как того требуют правила гигиены. В другой раз, по словам Пленниковой, он заставил во время авиаперелета стюардессу обслуживать его, стоя перед ним на коленях. Но самое омерзительное, по воспоминаниям Пленниковой, когда Лебедев позволял себе орать матом даже на родную мать, заявляя, что единственная польза от ее существования в том, что она родила депутата Госдумы.

Нездоровое отношение к окружающим, впрочем, не помешало здравой предприимчивости Лебедева в вопросах личного обогащения. Как сообщают СМИ, во время избирательных кампаний депутату неоднократно удавалось «пустить в семью» часть предвыборных бюджетов. На эти средства приобретались многочисленные жилые и нежилые помещения для их последующей сдачи в аренду. По словам экс-супруги, Лебедев всегда умел «отжать свою часть» на избирательных кампаниях. При этом деньги из предвыборных фондов уходили не только на покупку недвижимости, но и на специальный личный валютный счет, который Лебедев попросил жену открыть для него за границей. «Был такой момент, – вспоминала Злата, – когда я была за границей, он попросил меня открыть счет за рубежом, валютный». Кроме того, Лебедев обещал некоторым своим арендаторам за спонсорскую помощь продвинуть их в «красные» депутаты. «И проведя своих арендаторов в депутаты, конечно же, мы в семье получали по ставке помощника с каждого из этих депутатов. На эти деньги покупались квартиры, помещения», – призналась Пленникова.

Кроме того, парламентарий ловко оседлал природоохранную повестку и лоббировал в Госдуме законы в интересах определенных организаций. Например, закон о запрете убивать бродячих животных при отлове. Вместо этого депутат требовал, чтобы их стерилизовали и передавали в хорошие руки. Многие компании, особенно в медицинской отрасли, были чрезвычайно заинтересованы в обязательной стерилизации бездомных животных, поскольку на эту процедуру из бюджета выделялись огромные деньги. Еще одним успешным кейсом по эколоббизму, по мнению местных журналистов, стала «борьба» Лебедева против строительства целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) на Рыбинском водохранилище в Череповецком районе Вологодской области. Когда местные жители собрали около 17 тыс. подписей против строительства ЦБК, коммунист пообещал им вынести этот вопрос на обсуждение профильного комитета в Госдуме. Однако затем Лебедев явно переменил позицию и заявил, что на борьбе против ЦБК «пытаются нажиться авантюристы». Такая позиция была весьма на руку олигарху Алексею Мордашову, активно продвигавшему проект. Когда 21 мая 2015 думский комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии проводил рабочее совещание о перспективах строительства комбината и его экологических последствиях, депутат Лебедев, несмотря на свои обещания экозащитникам, ни слова не сказал о вреде строительства комбината.

Сейчас в Твери набирает обороты экологическое сопротивление против открытия мусорного полигона в Нелидовском городском округе. У Лебедева есть все шансы включиться в повестку. Что депутат наверняка и сделает, как только сориентируется на местности и определит ключевых интересантов рынка. Как отмечает заместитель председателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Иван Стариков тему экозащиты сегодня эксплуатируют многие коммунисты. При этом природоохранная борьба КПРФ имеет корыстные мотивы.

«В разных регионах КПРФ то борется со строительством мусорных полигонов или выступает за их перенос в другие места, то закрывает на них глаза, в зависимости от конъюнктуры», – говорит эксперт. – «Однако во всех этих акциях наверняка есть некие скрытые мотивации, учитывая, насколько это прибыльный и конкурентный бизнес. Заинтересанты вполне могут спонсировать активистов КПРФ, тем более что внешне «красные» экопротесты выглядят в этом контексте вполне органично».

Аделаида Затомская