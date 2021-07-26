Скандалы: Горько за молодых

В России резко увеличилось число разводов из-за обострения отношений в периоды самоизоляции

Количество разводов в России с января по май 2021 года стало рекордным за последние семь лет. Вместе с тем на фоне пандемии увеличилось число обращений к сексологам и семейным психологам, рассказали эксперты. Накопленные проблемы для некоторых пар вылились в расставание и взаимную неприязнь. Подробнее — в материале «Известий».

Сколько пар разводятся

Количество разводов в России с января по май 2021-го выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года на 44%, до 251,9 тыс., подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Активнее всего стали расторгать браки в Ингушетии (в 3,5 раза чаще, 383 развода), Чечне (в 2,7 раза, 900 разводов), Дагестане (2,1 раза; 2,5 тыс. разводов), Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (в 2 раза, 750 и 1000 разводов соответственно). Лидерство северокавказских регионов объясняется тем, что там число разводов традиционно сохраняется на минимальном уровне, поэтому даже незначительный их рост приводит к резким изменениям в динамике.

Несмотря на то что в целом россияне заключали браки чаще (267,5 тыс.), чем расторгали, в половине регионов разводы превзошли браки по количеству. Заметнее всего это в Ленинградской области (на 31,2% больше разводов, чем браков), Калмыкии (на 22,9%), Саратовской (на 20,3%), Пензенской (на 19%) и Рязанской областях (на 18,9%).

Резкое увеличение числа разводов в первой половине 2021 года эксперты FinExpertiza объясняют тем, что во время карантина в 2020 году россияне откладывали бракоразводные процессы. Поэтому, как только ЗАГСы вернулись к нормальной работе, желающие развестись начали наверстывать упущенное.

По той же причине в 2021 году на 30,1% увеличилось число пар, стремящихся официально создать семью.

Самыми активными в этом отношении по сравнению с прошлым годом оказались жители Кабардино-Балкарии (рост на 59,8%, 1,4 тыс. браков), Орловской области (+58,8%; 1,2 тыс. браков), Мордовии (+56,2%; 881 брак), Московской области (+51,1%; 17,2 тыс. браков) и Калмыкии (+49,8%; 349 браков).

Разводиться стало проще

Адвокат Виктория Данильченко также связывает рост показателей с временным закрытием МФЦ и ЗАГСов. Для того чтобы оформить развод, людям приходилось ждать окончания действия карантинных мер.

— Для кого-то это время стало спасительным, а кто-то довел свое решение до финала и все-таки развелся, как только появилась такая возможность. Такая же ситуация и с заключением брака: кто-то передумал, а кто-то дождался, получив возможность дополнительно проверить отношения, — пояснила Данильченко. — Статистика разводов и браков может показывать падение и рост в отдельные временные отрезки. Однако средние значения останутся в пределах обычных показателей.

За пару последних десятилетий, по мнению адвоката, желающих официально зарегистрировать отношения стало несколько меньше.

— Это не значит, что стало меньше семей, просто стало больше пар, выбирающих сожительство без похода в ЗАГС. Наблюдается и некоторый рост количества разводов. Это объясняется пересмотром семейных ценностей, особенно со стороны молодого поколения. Люди стали легче относиться к тому, что лучше разойтись с человеком, чем терпеть какое-то неудобство в браке, — отметила собеседница.

По словам Данильченко, инициаторами в равной степени часто бывают и мужчины, и женщины. Среди основных причин расторжения брака Данильченко называет супружескую неверность, финансовые трудности, пристрастие к алкоголю и наркотикам.

Развод — непростой процесс не только с моральной, но и с юридической точки зрения. Многих после разрыва личных отношений ждут споры о месте жительства детей, разделе имущества. И если вопросы с детьми можно обговорить лишь постфактум, полюбовно или через суд, то имущественный вопрос легко решается заранее заключением брачного контракта.

— Здесь тенденция складывается в последние годы позитивнее, — поделилась адвокат. — Люди постепенно перестают относиться к брачному договору как к признаку недоверия между супругами. Приходит понимание, что это удобный инструмент, позволяющий сэкономить массу средств, времени и нервов.

За помощью к психологу

Любые катаклизмы — это всегда проверка семьи на прочность, считает семейный психолог Наталья Панфилова. Для кого-то пандемия предоставила возможность укрепить брак — пары поняли, что в семье жить лучше, удобнее и надежнее. Для других локдаун только обострил отношения.

— Когда людям плохо вместе, но они уходят на работу и друг друга не видят, такие отношения могут тянуться до бесконечности. Но в период самоизоляции претензии, которые были сглажены за счет разнообразия и возможности переключиться, просто выплеснулись наружу, — констатирует Панфилова.

По наблюдению психолога, за последний год особенно увеличилось количество острых и напряженных обращений. Внутри семьи начались непривычные процессы и проявились ранее скрытые проблемы.

— Если люди не умели проводить время вместе, то им было тяжело сидеть на изоляции. Пары спасались тем, что жена с детьми, например, уходила гулять, а муж в это время занимался ремонтом. То есть все делают для семьи что-то полезное, но при этом не пересекаются. Или бабушка повела детей на какой-нибудь кружок, муж с женой в это время могут расслабиться, заняться любовью.

Врач-сексолог Ирина Айриянц соглашается: вынужденная ситуация с изоляцией для некоторых пар стала стрессовой. Это отразилось и на количестве приемов.

— Пик посещаемости обычно наступал спустя месяц после объявления ограничений. Летом прошлого года, после жесткого локдауна в апреле и мае, когда стало возможным принимать пациентов онлайн и офлайн, их количество увеличилось. В этом году было то же самое. Если раньше мы принимали два-три пациента в день, то в пик их количество могло возрасти вдвое, втрое. Когда к ситуации с ограничениями привыкали, количество посещений также выравнивалось, — рассказала Айриянц.

Если говорить о сексологических тенденциях в целом, то раньше, по словам эксперта, превалировали запросы по конкретным техническим сексуальным проблемам. Сейчас практика смещается в зону семейной психотерапии. Возникает вопрос невозможности находится вместе, непонимания, для чего сохранять отношения.

Судя по врачебной практике, до 30 лет инициатором расторжения брака в основном становится женщина, а позже, ближе к 40–50 годам — мужчина, подчеркивает собеседница.

— При этом женщины старших лет скорее обратятся за помощью не к сексологу, а к семейному психотерапевту. К большому моему сожалению, на приемах я их вижу крайне редко. Проблема женской сексуальности, предклимактерического, климактерического периодов в нашей стране не развита. Женщины после 50 лет не пропадают для общества, как писал Жванецкий. Они остаются, и у них тоже должна быть личная жизнь.

Мужчины в свою очередь приводят женщину на прием не с желанием развестись, а с желанием усовершенствовать и разнообразить интимную жизнь.

— Очень много, к чести мужчин альтруистических походов, когда женщина не испытывает влечения и партнер хочет совместно с врачом развить в женщины хороший отклик. Конечно, в этом есть и эгоистические нотки. Но тем не менее мужчина приводит вторую половинку не для того, чтобы бросить, а чтобы ей тоже стало интересно, — заключила эксперт.

Мария Немцева