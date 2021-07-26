 

Подведены итоги авиасалона МАКС-2021

26.07.2021, 12:48, Разное
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В этом году авиасалон МАКС проходил в гибридном формате, что позволило вывести деловую программу и
международное участие на новый уровень. Салон подтвердил статус крупнейшего делового мероприятия. Об этом говорят цифры: объем контрактов
и соглашений о намерениях достиг 265 миллиардов рублей, за шесть дней работы
мероприятие посетило более 135 тысяч участников и гостей.

МАКС-2021 открыл президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что авиасалон в полной мере отвечает своему международному статусу, даже несмотря на трудности, возникшие в условиях пандемии коронавируса. Также глава государства осмотрел экспозиции и высоко оценил представленные
на салоне новинки аэрокосмической отрасли.

“То, что мы видим сегодня в
Жуковском, наглядно показывает, что российская авиация обладает большим
потенциалом развития, а наше авиастроение продолжает создавать новую
конкурентоспособную авиационную технику. Уверен, что
современная, эффективная и безопасная техника российского производства поможет
отечественным авиакомпаниям удовлетворять растущий спрос на полеты, займет
достойное место на мировом рынке и тем самым укрепит позиции России как одного
из признанных лидеров авиакосмической отрасли”, – отметил Путин.

Даже в условиях эпидемиологических ограничений выставка на МАКС-2021 отличалась своим масштабом. Участие в салоне приняли как российские, так и зарубежные компании. Свои экспозиции разместили 538 российских организаций и 91 иностранный
участник из 20 стран. Меж тем, при использование
гибридного формата работы удалось привлечь 202 зарубежных компании из 53
государств. В общей сложности в выставке участвовали 831 экспонент из 56 стран
мира. К примеру, на площади
более 1000 квадратных метров были представлены национальные экспозиции Бельгии,
Германии, Ирана, Канады, Белоруссии, Франции и Чехии.

На авиасалоне МАКС прошли премьерные показы новейшего легкого тактического самолета Checkmate, среднемагистрального лайнера МС-21-310, регионального турбовинтового самолета Ил-114-300 и легкого многоцелевого самолета “Байкал”. Свои новейшие изобретения представили холдинг “Вертолеты России” и “Объединенная двигателестроительная корпорация”. Среди премьер авиасалона – иностранные самолеты Airbus A350-1000 и A220-300, турбовинтовой Pilatus PC-12NGX.

Серьезные улучшения произошли и в деловой программе авиасалона МАКС. За шесть дней было проведено более 100 конференций, семинаров, круглых столов, стратегических
сессий и заслушано 350 докладов. Свыше 3000 специалистов посетили
мероприятия в Конгресс-центре МАКС и порядка 2000 человек присоединились к
дискуссиям в Конгресс-зале раздела Future Hub. Новинкой 2021 года стали онлайн-трансляции мероприятий, за которыми на сайте авиасалона следило около 33 тысяч человек.

Безусловно, визитной карточкой МАКС является летная программа – захватывающее зрелище, оценить которое приезжают тысячи гостей. На XV авиасалоне свое мастерство
демонстрировали авиационные группы высшего пилотажа ВКС РФ: “Русские Витязи”, “Стрижи”, “Соколы России” и “Беркуты”.
Новинкой программы стало яркое авиашоу индийской
пилотажной группы Sarang, выступавшей на четырех вертолетах Dhruv.

Всего же в летной программе участвовали более 80 летательных аппаратов, из них 39 самолетов в составе восьми пилотажных групп. На статической стоянке
МАКС было представлено 133 летательных аппарата. Общее число воздушных судов – 202 единицы.

В нынешнем году выставку посетили более 135 тысяч человек. В условиях ковида организаторы приложили большие усилия для эффективной организации транспортного сообщения. Для гостей салона было выделено 289 единиц
подвижного состава по шести специальным маршрутам. Для посетителей с личным авто работала парковка на десять тысяч мест.

В организации МАКС-2021 приняло участие большое количество волонтеров. Общественную безопасность на территории ЛИИ им. Громова и городского округа Жуковский обеспечивали 2000
сотрудников полиции и Росгвардии. С воздуха мониторинг
территории проводил аэростат. Аккредитации для работы на салоне получили более
2600 сотрудников СМИ и независимых журналистов из 485 российских и 94
зарубежных информационных агентств. За событиями на официальном
сайта МАКС следило 328 тысяч человек. Охват социальных сетей авиасалона за
шесть дней работы выставки оценивается в 2,1 миллиона пользователей.



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