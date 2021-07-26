 

Эксперты оценили перспективы создания свободной таможенной зоны на Курилах

26.07.2021, 12:42, Новости дня
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«Токио отвергнет такую идею с порога. Японцы против того, чтобы РФ зазывала на Курилы третьи страны», – сказал газете ВЗГЛЯД японист Валерий Кистанов, комментируя заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о возможности введения на Курильских островах режима свободной таможенной зоны.

«В Токио никакой положительной реакции на это предложение не будет. Создание на Курилах свободной таможенной зоны не только для Японии, но и для других стран – в корне неприемлемо для Токио», – убежден руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Поэтому японцы отвергнут такую идею с порога, – отметил эксперт. – Они всегда яростно выступали против того, чтобы РФ зазывала на Курильские острова третьи страны. Они полагают, что Южные Курилы принадлежат исключительно Японии, а весь спор в целом должен решаться в рамках двусторонних взаимоотношений».

«В то же время, – добавил Кистанов, – Япония готова идти на экономическое сотрудничество с Россией исключительно в том случае, если она будет видеть для себя перспективу возвращения «спорных» территорий в той или иной форме. Это главная цель для Токио».  

«Если японцы не увидят для себя перспектив решения территориальной проблемы, они не пойдут нам навстречу, – подчеркнул собеседник. – Кроме того, с точки зрения макроэкономики и бизнеса японцев Дальний Восток не особо интересует из-за слабого потребительского спроса и некачественного инвестиционного климата».

Иного мнения придерживается Олег Казаков, старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН. По его словам, если РФ создаст благоприятные для японской стороны условия инвестирования и ведения экономической деятельности, то японские бизнесмены при благоприятном стечении обстоятельств будут принимать участие в российских проектах.

«Дальний Восток всегда интересовал японцев, китайцев, корейцев и американцев. Поэтому если инициативы нашего правительства будут правильно реализованы – многие страны будут заинтересованы в том, чтобы работать на российских территориях, привлекая туда деньги и создавая рабочие места», – уверен Казаков. 

В понедельник в беседе с работниками рыбопромышленной отрасли на Итурупе премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал беспрецедентный набор мер по поддержке Курил. Он также добавил, что власти России обсуждают возможность введения на Курилах режима свободной таможенной зоны и освобождения от части налогов инвесторов.

Позже первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори выразил протест российскому послу Михаилу Галузину в связи с поездкой Мишустина на остров Итуруп. В ответ российский посол заявил, что Москва не принимает протест Токио.

В минувшую пятницу президент Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Он также поручил Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить особое внимание ситуации на Курильских островах. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина. 

Востоковед Олег Казаков в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал варианты экономического сотрудничества РФ и Японии на Курилах, а профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов указал на то, что Токио стал заложником собственной пропаганды по вопросу Курил.



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