Кремль отреагировал на штраф активистке после обращения к Путину

Кремль запросит у пермских властей данные об обстоятельствах дела активистки Елены Германовой, участвовавшей в записи обращения к президенту Владимиру Путину по ситуации с местным стадионом «Молот», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Германова была оштрафована на 20 тыс. рублей за организацию публичного мероприятия, передает ТАСС.

По словам Пескова, в администрации президента в курсе этой темы и планируют связаться с руководством региона и «попросить информацию об обстоятельствах произошедшего».

«Потому что, конечно, если не нарушались какие-то правила, чего мы не знаем доподлинно, сам по себе факт записи обращения на прямую линию не должен становиться поводом для каких-то задержаний и денежных штрафов», – сказал представитель Кремля.