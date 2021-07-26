Турция опровергла введение новых ограничений для российских туристов

Власти Турции не планируют вводить новые ограничения или ужесточать санитарно-эпидемиологические меры для российских туристов, направляющихся на отдых в республику, сообщили в посольстве Турции в Москве.

«Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов», – передает ТАСС сообщение диппредставительства.

Напомним, в воскресенье суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции составил 14230, став максимальным с 11 мая, с начала июля он увеличился более чем втрое.