Яхта, бикини и страстные поцелуи: как Дженнифер Лопес отметила 52-летие с Беном Аффлеком

В эту субботу, 24 июля Дженнифер Лопес исполнилось 52 года. Свой день рождения певица и актриса встретила в открытом море вместе со своим бойфрендом Беном Аффлеком и на роскошной яхте в бухте Сен-Тропе. Своим счастьем Джей Ло не смогла не поделиться с поклонниками – она опубликовала видео и фото в бикини, летящем парео и соломенной шляпе, демонстрируя подтянутую фигуру и хорошее настроение. На видео Дженнифер на всякий случай напоминает, что ей 52 года, а в серию фото Лопес включила и снимок поцелуя с Беном.

Это первое личное подтверждение пары о воссоединении спустя 17 лет после разрыва (на прошлой неделе, напомним, в Instagram появился их первый совместный кадр, но в аккаунте общей подруги). Проведя день на яхте, загорая и наслаждаясь видами, вечером пара отправилась отмечать праздник танцами и шампанским. Для торжества Лопес и Аффлек выбрали местный клуб Opera. Дженнифер надела черное платье-миди, а Бен – комплект из серой рубашки и брюк в тон. Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Судя по фото и видео из клуба, которые попали в сеть, пара наслаждалась обществом друг друга и от души веселилась. Возвращаясь на яхту, они без стеснения целовались на публике, не оглядываясь на вездесущих папарацци.

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Публикация от Hugo M. Milochevitch (@hugo_mofc)

Кстати, журналисты узнали, на какой яхте Дженнифер и Бен проводили время в выходные. Это шестипалубное судно внушительных размером – 85 метров в длину и 14 метров в ширину – под названием Valerie называют “плавучим дворцом”. На борту шесть полноценных кают для 17 потенциальных гостей, лифт, бассейн, гостиная с роялем, джакузи, кинотеатр, обеденный зал с панорамными иллюминаторами. Яхта стоит примерно 130 миллионов долларов, и как пишут СМИ, Джей Ло и Бен Аффлек скорее всего арендовали судно на пару дней.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

История отношений Дженнифер Лопес и Бена Аффлека достойна голливудского сценария, причем фильма с продолжением. Они встречались в начале 2000-х, по слухам, были даже обручены, но до алтаря так и не дошли. Сохранив теплые воспоминания, Дженн и Бен почти не общались, каждый жил своей жизнью. И тут, после того, как Лопес разорвала помолвку со звездой бейсбола Алексом Родригесом поползли слухи о том, что бывшие влюбленные снова вместе. Долгое время даже снимки папарацци не могли убедить скептиков, но теперь сомнений нет – эти двое действительно вместе и скрываться больше не намерены.