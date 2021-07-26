 

У переболевших COVID-19 возможно ухудшение умственных способностей – исследование

26.07.2021, 12:04, Новости дня
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Ученые проанализировали данные 81 337 пациентов, которые в течение января–декабря 2020 года прошли тест на определение интеллекта (Great British Intelligence Test, GBIT) и опросник по COVID-19.

Как отмечают авторы исследования, их выборка сбалансирована по демографическим и социальным показателям (возраст, пол, раса, уровень образования, доход, осложнения со здоровьем, кроме COVID-19).

По результатам исследования было обнаружено, что люди, вылечившиеся от COVID-19, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит по сравнению с контрольной группой.

В частности, отклонение уровня интеллекта в соответствии с GBIT у тех, кто переболел COVID-19 и не нуждался в ИВЛ, составило -0,26. У пациентов, которые находились на ИВЛ отклонение составило -0,47 (в классическом тесте на интеллект показатель -0,47 соответствует семибалльной разнице в IQ). Для сравнения: у людей, которые переживают инсульт, этот показатель составляет -0,24, а у тех, кто имеет дислексию, он находится на уровне -0,38.

Авторы также указывают, что со временем когнитивные способности людей, переболевших COVID-19, не восстановились.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 194,2 млн случаев COVID-19, умерло 4,2 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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