 

“В темном цвете лучше”. Жена Павлика показала себя в образе брюнетки

26.07.2021, 12:04, Новости дня
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Репяхова призналась, что у нее есть родные старшие сестра и брат, разница в возрасте с которыми составляет 13 и 11 лет соответственно. Жена Павлика показала фото с сестрой и братом.

Также она рассказала, что в детстве пела в вокальном ансамбле и много выступала.
“Я была брюнеткой до второго курса”, – отметила она и опубликовала снимок с темными волосами.

По словам супруги Павлика, она с детства любила его творчество и посещала концерты певца задолго до знакомства с ним.

Также Репяхова рассказала, что занималась ушу, учила иврит. Она добавила, что ходила на собеседование на телеканал СТБ, но ей отказали в работе. “Вскоре я познакомилась с [психологом] Димой Карпачевым, и мы начали работать вместе”, – завершила пост Репяхова.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

“Брюнетка – очень интересная! Даже рискну сказать, что в темном цвете лучше. Выразительнее”, – заявила подписчица kievgree.

“Брюнеточка вы просто красотулечка”, – отметила tatianam5706.

Контекст:

Павлик и Репяхова поженились в мае 2020 года. 15 июня 2021 года у пары родился сын Михаил. По словам певца, ребенок очень похож на него. Михаил Павлик – первенец Репяховой и четвертый ребенок Виктора Павлика. От предыдущих отношений у певца есть сын Александр и дочь Кристина, единокровные брат и сестра.

Средний сын артиста, 21-летний Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после двух лет борьбы с раком.

Виктор Павлик – народный артист Украины (2016). В его дискографии 23 альбома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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