На Олимпиаде в Токио обнаружили уже 148 случаев COVID-19

Положительный тест на COVID-19 за сутки получили три спортсмена, гражданство которых пока не уточняется. Остальные 13 инфицированных – члены персонала Олимпиады.

Организационный комитет заявил, что спортсмены и один из представителей персонала отныне не проживают на территории Олимпийской деревни.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа.

Украину представляют 157 олимпийцев – наименьшее количество за все годы независимости. Украинские спортсмены будут соревноваться в 25 видах спорта и 30 дисциплинах.

Сейчас в медальном зачете Олимпиады лидируют США – у них семь золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали. На втором месте Китай, на третьем – Япония. Украина делит 37 место с Казахстаном и Турцией, у нее две “бронзы” – в женском дзюдо и в мужском фехтовании.

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