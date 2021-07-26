 

СБУ ликвидировала пророссийскую ботоферму в Ивано-Франковской области

26.07.2021, 12:04, Новости дня
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По версии следствия, ботоферму организовал местный житель, специалист по информационным и телекоммуникационным технологиям.

“Только с начала года он использовал для регистрации фейковых аккаунтов почти 12 тыс. SIM-карт украинских и российских мобильных операторов. Ботоферма работала в основном в соцсетях, мессенджерах и электронных кошельках”, – сообщили в СБУ.

Заказчиками услуг были, в основном, клиенты из РФ. Услугами пользовались, когда нужны были “масштабные искажения реального положения вещей”.

“В основном, это “накрутка” количества просмотров, предпочтений, комментариев в социальных сетях и видеохостингах. “Расчеты” велись в рублях”, – сообщили в СБУ.

В ходе обысков по месту проживания организатора ботофермы правоохранители изъяли специальное оборудование и почти 3 тыс. SIM-карт операторов мобильной связи.

Организатору намеренны сообщить о подозрении по ст. 361 Уголовного кодекса (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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