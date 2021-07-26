Seagate представит накопители с объемом памяти 20 Тб

Как сообщают представители компании Seagate, в ближайшие месяцы на рынке появятся новые накопители, объем памяти в которых достигнет фантастического показателя в 20 Тб.

В данном случае, речь идет об использовании PMR, поясняют специалисты. Не стоит путать данные устройства с накопителями, впущенными с другой технологией и также обладающими огромной емкостью.

PMR – это технология перпендикулярной магнитной записи, уточняют эксперты. Разработчик пытается не только представить очень емкие накопители, но и существенно снизить их цену, чтобы сделать устройства доступными для обычных пользователей. Ранее, напомним, для достижения таких же показателей использовалась технология HAMR с подогревом носителя.