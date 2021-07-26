 

Илон Маск назвал атомные электростанции безопасными

26.07.2021, 12:02, Новости дня
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Илон Маск, основавший высокотехнологические компании SpaceX и Tesla, назвал предубеждением широко распространенное мнение о том, что атомные электростанции очень опасны для окружающей среды.

В действительности, это чуть ли не самый чистый вид производства электрической энергии, считает Маск. Аварии, конечно же, случаются, и их последствия бывают очень печальными. Но происходит это крайне редко, учитывая то, сколько АЭС уже построено в мире и как долго они работают.

Также Илон Маск большие надежды полагает на термоядерный синтез, который позволит многократно увеличить мощность реакторов. К сожалению, пока еще данный способ нельзя применять из-за отсутствия разработанной надежной технологии. Но в будущем она точно появится.



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