Беременная Лиза Арзамасова удивила поклонников нежным образом в шелковом платье

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, которая ждет первенца от фигуриста Ильи Авербуха, устроила летнюю фотосессию. Актриса удивила поклонников нежным образом.

26-летняя актриса позировала в свободном цветочном шелковым платьем. Волосы знаменитости уложили мягкими локонами, а лицо подчеркнули ненавязчивым макияжем. Лиза Арзамасова написала, что у нее «не было лета солнечнее». Подписчики оценили образ супруги фигуриста и засыпали ее комплиментами. В комментариях артистку назвали «светлой и милой». Многие фолловеры сошлись во мнении, что звезда «Папиных дочек» станет хорошей матерью.

Женой Ильи Авербуха Лиза Арзамасова стала в конце прошлого года. Скоро молодая супруга подарит 47-летнему спортсмену малыша. Судя по размерам живота актрисы, прибавление в семье будет совсем скоро.