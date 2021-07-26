 

Беременная Лиза Арзамасова удивила поклонников нежным образом в шелковом платье

26.07.2021, 12:00, Разное
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Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова, которая ждет первенца от фигуриста Ильи Авербуха, устроила летнюю фотосессию. Актриса удивила поклонников нежным образом.
26-летняя актриса позировала в свободном цветочном шелковым платьем. Волосы знаменитости уложили мягкими локонами, а лицо подчеркнули ненавязчивым макияжем. Лиза Арзамасова написала, что у нее «не было лета солнечнее». Подписчики оценили образ супруги фигуриста и засыпали ее комплиментами. В комментариях артистку назвали «светлой и милой». Многие фолловеры сошлись во мнении, что звезда «Папиных дочек» станет хорошей матерью.

Женой Ильи Авербуха Лиза Арзамасова стала в конце прошлого года. Скоро молодая супруга подарит 47-летнему спортсмену малыша. Судя по размерам живота актрисы, прибавление в семье будет совсем скоро.



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