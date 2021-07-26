Таролог Александр Кинжинов: «Юлии Барановской трудно доверять мужчинам»

Телеведущую Юлию Барановскую считают одной из самых завидных невест в мире шоу-бизнеса. По словам таролога Александра Кинжинова, есть причина, по которой знаменитость до сих пор одинока. Он уверен, что после расставания с футболистом Андреем Аршавиным ей трудно доверять мужчинам.

Отношения со спортсменом, который является отцом ее троих детей, закончились много лет назад. Однако с тех пор Юлия Барановская ни разу официально не говорила о новых романах. Сама телеведущая объясняла, что просто не афишировала своих поклонников. Ее слова подтвердил экстрасенс, который рассказал, что у звезды действительно много ухажеров. Как отметил Александр Кинжинов, несмотря на все попытки мужчин, серьезных отношений у звезды все-таки нет.

Таролог убежден, что Юлия Барановская может встретить достойного спутника жизни. Но, у ведущей есть психологические проблемы на почве расставания с известным футболистом. Именно из-за них она не может обрести личное счастье, так как не доверяет мужчинам. Карты сказали Александру Кинжинову, что развод с Андреем Аршавиным был предначертан. Сейчас в жизни Юлии Барановской есть близкий человек, но это скорее друг, который является ее поддержкой и опорой.