ВОЗ назвала вероятные сроки новой вспышки коронавируса на Украине

Новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября, сообщил руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт.

«Исходя из имеющихся данных, широкого распространения штамма «дельта», мер охраны общественного здоровья и социальных мероприятий, охвата вакцинацией и других параметров, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа – начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации», – сказал он в интервью УНИАН.

При этом Хабихт подчеркнул, что важно вакцинироваться сейчас, пока штамм «дельта» еще широко не распространился в стране.

Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями.

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В начале мая Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.