Мнение: Почему иностранцы мечтают о переезде в Россию

На англоязычном форуме сделали мем, «работа за долги». Зациклили известную социальную рекламу, заставив героя бесконечно работать и платить банку. В комментариях согласились: дескать кредиты — это современное рабство, крепостное право, сделать с которым ничего нельзя.

Тогда в обсуждение зашёл адепт Т.П.Р.У., чтобы хвастаться своей неприятной мудростью:

https://9gag.com/gag/aV7Bd7d#cs_comment_id=c_162512956728413493

Как стать богатым, руководство для чайников:

1. Найди работу.

2. Не трать много, экономь.

3. Инвестируй (лично я предпочитаю акции с дивидендами).

4. Если хочешь работать 8-10 часов в день, выкладывайся на полную и будь хорош в своей профессии.

4. Добейся прибавки к зарплате или меняй работу через 1 год.

5. Продолжай, пока у тебя не будет достаточно денег.

Сейчас у меня 600 тысяч долларов, которые дают мне 5% дохода в год, около 30 тысяч. После уплаты налогов у меня остается примерно 2000 долларов в месяц. Сейчас я работаю на полставки (ещё 2000 долларов в месяц) и хорошо провожу время. Мне 36 лет, и я вероятно выйду на пенсию в 40.

Комментаторы, понятно, начали издеваться и подшучивать над молодым предпенсионером. Получилась полная коллекция реплик: начиная от «а ещё ты, наверное, играешь в митол-группе» и заканчивая «лучше вкладываться в акции Теслы». Вот классика жанра:

Вы должны понимать, что во многих местах по всему миру быть бедным на самом деле очень, очень дорого, до такой степени, что для некоторых людей второй шаг, «не трать много, экономь», может оказаться невыполнимым.

Здоровая пища стоит дороже, чем нездоровая, что приводит к увеличению расходов на лечение в будущем. Дешёвые автомобили стоят дешевле, чем дорогие, но также чаще выходят из строя, что приводит к большим счетам из автосервиса. И так далее, и так далее.

Как я всегда говорил – если бы разбогатеть было так просто, это сделали бы все.

Всё это глупости, разумеется: моему личному автомобилю скоро исполнится 20 лет, и я не так уж часто зависаю в автосервисах. А если бы я хотел экономить на транспорте, я бы продал автомобиль и ездил бы на метро, как делал много лет до того как получил водительские права.

Разбогатеть действительно сложно, но вовсе не по тем причинам, которые перечисляют скептики. Чтобы разбогатеть, нужно хорошо работать и последовательно экономить, а это психологически тяжело. По тем же причинам сложно быть худым и мускулистым во взрослом возрасте — от спортивной фигуры нас отделяют не цены на турники, а сладкие булочки и мягкий диван.

Некоторые скажут: «я привык получать 70 тысяч рублей в месяц и тратить 70 тысяч рублей в месяц. Умом я понимаю, что мои соседи как-то выживают на 35 тысяч, не падая в голодные обмороки, но это не по мне, я привык к другому уровню расходов».

С точки зрения психологии, это ошибка. Наш мозг живёт по принципу «лучше-хуже». Если мы тратили 10 тысяч в месяц, а вот сейчас тратим 15 тысяч, мы чувствуем себя замечательно, нам хорошо. Если мы тратили 150 тысяч в месяц, а вот сейчас тратим 100 тысяч, мы страдаем от ощущения нищеты.

Вспомните «благословенные» девяностые со средней зарплатой по России в 30-50 долларов. Сейчас средняя зарплата выросла в 5-10 раз, с учётом всей возможной инфляции. Вместе с тем народу по-прежнему… не хватает. В нулевые годы, пока зарплаты быстро росли, мы чувствовали себя богачами. В десятые годы, когда рост зарплат замедлился, вернулось ощущение бедности. Реально мы беднее не стали — наоборот, благодаря многим факторам, уровень жизни в России серьёзно подрос. Однако неприятное ощущение бедности вернулось, так как расходы у большинства не только догнали зарплаты, но и слегка опередили их.

Понятно, что тут ещё важно, сколько получают Сидоровы. Неприятно, когда Сидоровы могут позволить себе слетать в пятизвёздочный отель в Испании, а у тебя хватает денег только на 4 звезды в Турции. Однако если вынести этот фактор за скобки, оказывается, что абсолютный уровень расходов не имеет большого значения.

Адепты Т.П.Р.У., откладывающие половину дохода в инвестиции, живут гораздо более счастливо. Обычный человек получает 70 тысяч и тратит 70 тысяч. Необходимость каждый месяц сводить концы с концами, платить по кредитам, огорчает его и напрягает. Тпрушник получает 70 тысяч и тратит 35 тысяч. Однако кредитов у него нет, а его доход каждый год растёт, что вызывает в мозгу ощущение радости и довольства. Повторюсь, важна не абсолютная цифра доходов, а относительная, сравнение с предыдущими периодами. Было 35, стало 37? Отлично! Было 70, так и осталось 70? Ну, не очень.

Процитирую комментарий из моего блога:

https://olegmakarenko.ru/2177765.html?thread=810432485#t810432485

Совсем недавно общалась с иностранцем на фотобанке для 3D-моделей. Люди заходят туда, закачивают 3D-модели, клиенты эти модели покупают, авторы получают процент. С хорошим портфелем, наработанным за 2-3 года, можно неплохо зарабатывать.

Парень спрашивает, реально ли зарабатывать $5000 в месяц, ему говорят — реально, но тяжело, нужно прямо отдаваться работе, пахать по полной программе, курсы, лицензионное ПО, дополнительные навыки типа рисования от руки и анатомии, если будешь заниматься персонажкой, архитектурные курсы, промдизайн, если будешь делать макеты небоскребов или моделить тачки… Тут же я уточняю, зачем ему такие сложности ради таких денег? Можно ведь работать не по 16 часов в сутки, а только по 8, получать свои $2000, на них прекрасно жить. И время на семью останется, и отпуска можно брать, и деньги нормальные, для провинции так вообще отлично, за пару лет на квартиру скопишь.

Остальные пользователи хором спрашивают: Восточная Европа? А я такая — да. И дальше пользователь уже совершенно серьезно спрашивает, в какую страну восточной Европы переехать, ибо уже какой год наводит справки, узнаёт у всех присутствующих кто где живет, потому что ему надоело жить в кредит и без крыши над головой. Что о своей жилплощади можно только мечтать, а больше одного ребенка они с женой просто не потянут, а хотят двух. Или даже трех. И чтобы каждого в будущем в хороший вуз, и ещё бы с ипотекой помочь.

Боятся переезжать в Восточную Европу, потому что там, говорят, преступность высокая. На улицы страшно выйти — побьют, обворуют, изнасилуют. И как мы тут вообще живем?

Это к вопросу «зачем американцу переезжать в Россию». Вот в том числе и за этим — чтобы вырваться из колеса крысиных бегов, перестать жить от одного платежа по кредиту до другого. В России довольно дешёвая жизнь, доступное по цене жильё. Если работать на совесть, выкладываясь на полную все 40 часов рабочей недели, можно очень прилично зарабатывать, половину зарплаты инвестировать, а на оставшуюся половину — нормально жить.