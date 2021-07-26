Хватит вопить! – Личное мнение

Одна из комментирующих в Инстаграме дама под 40 сильно возмутилась тем, что я обратила ваше внимание на возрастные складки в паху.

Никто не видел их. Не обращали внимание. Фейстюнили только лицо, забывая про прочие признаки возраста.



Мерилин никому не показывала складки. Фото: Соцсети

Так вот дамочка развозмущалась: вы что, кричала она, теперь каждый волосок рассмотрите?

И дальше — сплошные ругательства. Как я поняла этот поток ругани — женщину возмутила правда, что люди несовершенны, и все это могут заметить.

А я подумала почему-то про волосы. Помните, как на советстких пляжных фотографиях торчали пучки волос из зоны бикини?

Да что там — раньше? И сейчас полно этого. Лицо — при полном макияже, а ноги, пах, пупок будто забыли.

Нет, я понимаю логику некрасивых женщин. Давно заметила у толстух ещё такое: весит под центнер, зато пошла делать ногти. Будто красивый маникюр отвлекает её от её же складок на пузе!

Но то — лишний вес. С ним сложно бороться, нужны усилия. Но волосы? Их-то почему не изводят с себя — ведь это просто сегодня, как дважды два и очень недорого!

В сети моих любимых центров косметологии с излишним и неуместным оволоснением в ненужных местах врачи-дерматологи справляются на раз!

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Достаточно за пару недель до процедуры отказаться от загара на пляже. За день до эпиляции — побриться станком. Всего лишь две недели после посещения клиники не загорайте теми местами. И вуаля — никто не увидит ваши волосы в ненужных местах, даже если захочет их рассмотреть!

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