 

Хватит вопить! – Личное мнение

26.07.2021, 11:38, Разное
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Одна из комментирующих в Инстаграме дама под 40 сильно возмутилась тем, что я обратила ваше внимание на возрастные складки в паху.

Никто не видел их. Не обращали внимание. Фейстюнили только лицо, забывая про прочие признаки возраста.


Мерилин никому не показывала складки. Фото: Соцсети

Так вот дамочка развозмущалась: вы что, кричала она, теперь каждый волосок рассмотрите?

И дальше — сплошные ругательства. Как я поняла этот поток ругани — женщину возмутила правда, что люди несовершенны, и все это могут заметить.

А я подумала почему-то про волосы. Помните, как на советстких пляжных фотографиях торчали пучки волос из зоны бикини?

Да что там — раньше? И сейчас полно этого. Лицо — при полном макияже, а ноги, пах, пупок будто забыли.

Нет, я понимаю логику некрасивых женщин. Давно заметила у толстух ещё такое: весит под центнер, зато пошла делать ногти. Будто красивый маникюр отвлекает её от её же складок на пузе!

Но то — лишний вес. С ним сложно бороться, нужны усилия. Но волосы? Их-то почему не изводят с себя — ведь это просто сегодня, как дважды два и очень недорого!

В сети моих любимых центров косметологии с излишним и неуместным оволоснением в ненужных местах врачи-дерматологи справляются на раз!

На любом участке тела!

На самом современном оборудовании — диодных лазерных аппаратах MeDioStar NeXT PRO и MeDioStar Monolith, разработанных и произведённых в Германии компанией Asclepion — оказывается услуга по-настоящему европейского качества.

Не на китайских лазерах. Не санитаркой в полной антисанитарии. А в настоящей клинике, на современнейших аппаратах и отличными врачами-дерматологами.

Достаточно за пару недель до процедуры отказаться от загара на пляже. За день до эпиляции — побриться станком. Всего лишь две недели после посещения клиники не загорайте теми местами. И вуаля — никто не увидит ваши волосы в ненужных местах, даже если захочет их рассмотреть!

Цены — на удивление приятные. Я бы сказала, что самые приятные из всех возможных.

Центры косметологии Epilas расположены в удобных местах — выбирайте ту клинику, которая к вам ближе!

И хватит уже жаловаться, что красота требует от вас каких-то жертв! Нет, не требует — идите и сделайте свою кожу приятно гладкой!

Давно хотела спросить: что для вас самое важное в косметологических клиниках? Мне важнее всего три вещи: стерильность, настоящие врачи с дипломами, новейшее оборудование. А вам?

Источник: Лена Миро



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