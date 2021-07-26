Мнение: «В Кремле работал, в тюрьме сидел»

Поговорили с журналистом Znak.com о Крыме, о Навальном, о выборах, о том, почему надо идти на выборы. Вот несколько отрывков из полуторачасового разговора.

— Можете коротко сформулировать, зачем вы снова идете в Госдуму?

— А что тут формулировать? Вы смотрели фильм «Пролетая над гнездом кукушки»? Там есть такой момент, когда герой фильма оказывается в психушке и рассказывает товарищам по несчастью, что он оторвет раковину чугунную, они пробьют решетки и сбегут. Подходит герой к раковине, пытается ее оторвать, все над ним смеются, а он говорит: «Я хотя бы попробовал». А в конце фильма находится громила, который отрывает эту раковину, пробивает решетку, и все оказываются на свободе.

— И?

— Так вот мой родной Татарстан превратился в республику постиндустриального феодализма, где правит аульная аристократия.

Атмосфера страха, непонимания, что происходит, превратили республику в дурдом с решетками на окнах.

Я хочу попробовать оторвать эту раковину, пробить решетку, чтобы люди легче задышали.

— На прошлых думских выборах «Яблоко» в Казани получило 0,5%, в целом по стране — почти 2%. Шансы на победу вы как оцениваете?

— Я же вам сказал, что я, как тот сумасшедший, который пытается оторвать раковину. Пять лет назад я тоже баллотировался в депутаты Госдумы, социология показала за две недели до выборов, что за меня были готовы проголосовать 82% избирателей, а за моего ближайшего конкурента — 8%. И тогда, понимая, что административным ресурсом не перебить электоральную математику, меня сняли с выборов за то, что я скрыл свою судимость. Это маразм!

На выборы я тогда шел под лозунгом «в Кремле работал, в тюрьме сидел». Ни для кого в Татарстане не секрет, что я отсидел в тюрьме за разжигание социальной розни по отношению к социальной группе «представители региональной власти». А статья 129 УК РФ («Клевета») была декриминализирована, пока я сидел. Если бы не было шансов [на победу], меня бы никто не снимал.

Понятно, что в Татарстане фальсификации будут иметь тотальный характер, вбросы будут безбожные, тем более — трехдневное голосование, запрет наблюдения по трансляции.

….разделяете ли вы позицию Григория Явлинского о том, что сторонникам Алексея Навального не следует голосовать за «Яблоко»?

— Вот здесь я бы хотел разделить. Есть Навальный — политик, есть Навальный — арестант.

— Вы уходите от ответа.

— Я считаю, что надо бороться за освобождение Навального, который сидит по совершенно абсурдному приговору. Но политику Навального лично я не разделяю. Я не хочу, чтобы в России был такой президент, как Навальный, но я не хочу, чтобы такие, как Навальный, сидели в тюрьме. Мне стыдно за мою страну. Таких политических заключенных много в стране.

— Можно ли нынешние выборы в России всерьез считать выборами, как вам кажется?

— Политика — искусство возможного.

— Вы опять не отвечаете на мой вопрос.

— Ну раз я в них участвую, значит, считаю. Да, хреновые, да, с ограничениями и фальсификациями, это очень плохие выборы, но такие, какие есть, это выборы.

— Явлинский вот в таких плохих выборах участвовать не захотел.

— Он же не отказался поддерживать «Яблоко».

— Было бы странно, если бы отказался. Но как кандидат не участвует.

— В выборах можно участвовать по-разному. В выборах надо участвовать. Чем больше людей придет на выборы, тем меньше будет возможностей для фабрикаций.

(….)

— То есть всем, кто не хочет участвовать в выборах, надо покинуть страну?

— Вообще не надо уезжать, где родился, там и пригодился. Я точно не уеду. Я готов еще раз сесть, я здесь родился и здесь умру. Но тем, кто призывает бойкотировать выборы, им надо уезжать, не нужны они России, толку от них и пользы нет. Надо хотя бы пытаться.

— Владимир Познер еще лет 10 назад говорил, что журналист не может быть депутатом, потому что «он должен быть вне и смотреть на это». Вы с этим не согласны?

— Если я стану депутатом, моя жизнь особо не изменится. У журналиста-расследователя с депутатским мандатом больше возможностей, но и рисков. Это доказал пример Юрия Щекочихина, который работал в «Новой газете», стал депутатом, полез в серьезные вопросы, и его просто убили.

— Вы планируете совмещать должность депутата Госдумы и журналиста «Новой газеты»?

— Я собираюсь использовать депутатский мандат для антикоррупционных расследований. Отказываться писать расследовательские тексты я не буду. Я видел жизнь, мне есть с чем идти в думу.

—